Gudmundsson assolto dal Tribunale di Reykjavík

(Adnkronos) – Arriva la sentenza che vede imputato Albert Gudmundsson in Islanda. Accusato di "cattiva condotta sessuale", il giocatore della Fiorentina è stato dichiarato innocente – e quindi assolto – dal Tribunale di Reykjavik. L'attaccante ex Genoa infatti era finito a processo per i fatti avvenuti nell'estate del 2023. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare novità anche in merito all'eventuale ricorso che l'accusa potrebbe presentare da qui a un mese. Fantacalcio.it per Adnkronos

