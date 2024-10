Furto in un cantiere a Pastena: nel mirino, la ditta già presa di mira a San Severino (Di venerdì 11 ottobre 2024) Furto ai danni della società di costruzioni cilentana “Cogea Impresit”: ignoti hanno portato via un escavatore nel cantiere allestito a Paradiso di Pastena, a Salerno. La ditta è impegnata, per conto del Comune, in un intervento relativo “alla sistemazione movimento franoso dell’acquedotto” Salernotoday.it - Furto in un cantiere a Pastena: nel mirino, la ditta già presa di mira a San Severino Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ai danni della società di costruzioni cilentana “Cogea Impresit”: ignoti hanno portato via un escavatore nelallestito a Paradiso di, a Salerno. Laè impegnata, per conto del Comune, in un intervento relativo “alla sistemazione movimento franoso dell’acquedotto”

