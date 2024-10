Caso Ultras, ascoltati Inzaghi e Zanetti. Slitta la testimonianza di Calabria (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’inchiesta della Procura di Milano sugli Ultras di San Siro (Inter e Milan), che ha già portato all’arresto di 19 persone, continua a coinvolgere esponenti di rilievo del mondo calcistico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nella giornata di ieri sono stati ascoltati Simone Inzaghi e Javier Zanetti come persone informate dei fatti. Slitta, invece, la testimonianza di Davide Calabria. TESTIMONIANZE – Ieri sono stati ascoltati Simone Inzaghi e Javier Zanetti, che ha chiarito di aver avuto solo “normali interlocuzioni” con i capi ultrà, negando qualsiasi tipo di pressione o minaccia. Zanetti ha inoltre smentito voci su una sua presunta soffiata riguardo controlli di polizia. La testimonianza di Davide Calabria, capitano del Milan, nell’ambito dell’inchiesta sugli ultrà di San Siro, è stata posticipata. Inter-news.it - Caso Ultras, ascoltati Inzaghi e Zanetti. Slitta la testimonianza di Calabria Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’inchiesta della Procura di Milano suglidi San Siro (Inter e Milan), che ha già portato all’arresto di 19 persone, continua a coinvolgere esponenti di rilievo del mondo calcistico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nella giornata di ieri sono statiSimonee Javiercome persone informate dei fatti., invece, ladi Davide. TESTIMONIANZE – Ieri sono statiSimonee Javier, che ha chiarito di aver avuto solo “normali interlocuzioni” con i capi ultrà, negando qualsiasi tipo di pressione o minaccia.ha inoltre smentito voci su una sua presunta soffiata riguardo controlli di polizia. Ladi Davide, capitano del Milan, nell’ambito dell’inchiesta sugli ultrà di San Siro, è stata posticipata.

