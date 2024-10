Caso Dengue, Burioni: “Vado a Pesaro per una conferenza, non ho paura ma i rischi ci sono” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pesaro, 11 ottobre 2024 – "Oggi pomeriggio devo andare a Pesaro (che per chi non è pratico è praticamente attaccata a Fano) per tenere una conferenza. Non è pubblica, per cui non posso invitarvi. Ho paura della Dengue? No. Però non sono incosciente e ritengo che andare a Pesaro non sia, in questo momento, privo di rischi". Così Roberto Burioni, professore di virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in un post su Facebook. "Purtroppo quello che sarebbe stato il mio migliore alleato, il freddo, non è dalla mia parte. sono previsti 22-23 gradi, temperatura alla quale le zanzare tigre (che se infette possono trasmettere la Dengue) sono attivissime e pungono senza pietà. Fossero stati 15 gradi sarei stato molto più tranquillo, ma così non è", aggiunge. Ilrestodelcarlino.it - Caso Dengue, Burioni: “Vado a Pesaro per una conferenza, non ho paura ma i rischi ci sono” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – "Oggi pomeriggio devo andare a(che per chi non è pratico è praticamente attaccata a Fano) per tenere una. Non è pubblica, per cui non posso invitarvi. Hodella? No. Però nonincosciente e ritengo che andare anon sia, in questo momento, privo di". Così Roberto, professore di virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in un post su Facebook. "Purtroppo quello che sarebbe stato il mio migliore alleato, il freddo, non è dalla mia parte.previsti 22-23 gradi, temperatura alla quale le zanzare tigre (che se infette postrasmettere laattivissime e pungono senza pietà. Fossero stati 15 gradi sarei stato molto più tranquillo, ma così non è", aggiunge.

