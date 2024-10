Carceri nel Lazio, 350mila euro per il reinserimento sociale e diritto allo studio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento di 350mila euro destinati a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita carceraria e a sostenere il diritto allo studio e alla diffusione dell’istruzione universitaria tra la popoLazione detenuta del Lazio In base a quanto disposto dalla legge regionale 7 del 2007, 290mila euro sono destinati alla promozione di percorsi volti a ridurre la recidiva nei reati di genere, ad attività di informazione, orientamento e facilitazione all’accesso alle prestazioni previdenziali e socio-assistenziali erogate da enti pubblici o privati, alla formazione professionalizzante e ad attività di educazione e promozione culturale ... Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – La Giunta regionale del, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti, ha approvato due delibere per lo stanziamento didestinati a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita carceraria e a sostenere ile alla diffusione dell’istruzione universitaria tra la popone detenuta delIn base a quanto disposto dalla legge regionale 7 del 2007, 290milasono destinati alla promozione di percorsi volti a ridurre la recidiva nei reati di genere, ad attività di informazione, orientamento e facilitazione all’accesso alle prestazioni previdenziali e socio-assistenziali erogate da enti pubblici o privati, alla formazione professionalizzante e ad attività di educazione e promozione culturale ...

