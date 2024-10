Capitale del libro, anche Gallipoli tra le venti città in lizza per il titolo 2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gallipoli - C’è anche il dossier che accompagna la proposta di candidatura del Comune di Gallipoli tra le venti documentazioni che la giuria incaricata dal ministero della Cultura dovrà valutare per l’assegnazione del titolo della nuova città “Capitale del libro 2025”.Dopo aver perfezionato Lecceprima.it - Capitale del libro, anche Gallipoli tra le venti città in lizza per il titolo 2025 Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)- C’èil dossier che accompagna la proposta di candidatura del Comune ditra ledocumentazioni che la giuria incaricata dal ministero della Cultura dovrà valutare per l’assegnazione deldella nuovadel”.Dopo aver perfezionato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico in tilt - code chilometriche sulla Statale 101 Lecce-Gallipoli. Caos anche in tangenziale - Traffico in tilt alle porte di Lecce. Un incidente non grave (tre persone in codice verde) avvenuto questa mattina lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli, all'altezza di Lequile, in direzione del... (Quotidianodipuglia.it)

Città italiana della Cultura - anche Gallipoli tra le aspiranti al titolo per il 2027 - GALLIPOLI – Parte la sfida della città di Gallipoli alle altre sedici pretendenti al titolo di “Città italiana della Cultura” per il 2027, dopo che il Ministero della Cultura ha reso noto, in questi giorni, che sono 17 le comunità cittadine che hanno perfezionato la propria candidatura dopo aver. . (Lecceprima.it)

Bimbo si perde al mare a Gallipoli : un corridoio umano per cercarlo (anche con i social). Ritrovato a due chilometri - Anche questa volta solo tanto spavento, il cuore in gola per una manciata di minuti, e poi il lieto fine. Un bimbo di 7 anni si è perso in spiaggia, in zona Baia Verde, ieri mattina. È... (Quotidianodipuglia.it)