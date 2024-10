Baronissi, Giornata della prevenzione: il 13 ottobre l’Associazione Ippocrate offre visite mediche gratuite (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un vero e proprio Villaggio della Salute sarà allestito domenica 13 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00, al Parco della Rinascita a Baronissi, con visite mediche ed esami diagnostici gratuiti. L’evento – organizzato dall’Associazione Ippocrate e dall’Humanitas con il patrocinio del Comune – vedrà la presenza di cliniche mobili attrezzate e uno staff di specialisti al servizio della cittadinanza. Le visite mediche Sarà possibile effettuare il controllo dei nei, misurare la glicemia, effettuare esami cardiologici (ecg e visita). E ancora sono previste visite delle patologie del cavo orale, screening osteopatico, esami clinici urologici, consulti con psicologo e nutrizionista. Zon.it - Baronissi, Giornata della prevenzione: il 13 ottobre l’Associazione Ippocrate offre visite mediche gratuite Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un vero e proprio VillaggioSalute sarà allestito domenica 13, dalle ore 9.30 alle 13.00, al ParcoRinascita a, coned esami diagnostici gratuiti. L’evento – organizzato dale dall’Humanitas con il patrocinio del Comune – vedrà la presenza di cliniche mobili attrezzate e uno staff di specialisti al serviziocittadinanza. LeSarà possibile effettuare il controllo dei nei, misurare la glicemia, effettuare esami cardiologici (ecg e visita). E ancora sono previstedelle patologie del cavo orale, screening osteopatico, esami clinici urologici, consulti con psicologo e nutrizionista.

