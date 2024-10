Bari, indagato ex dipendente Intesa Sanpaolo che ha spiato i conti a Meloni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Bari, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un ex dipendente della Filiale di Bisceglie – Gruppo Intesa Sanpaolo, licenziato l’8 agosto scorso, indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppo Intesa Sanpaolo. Oltre 6mila accessi abusivi ai conti dei clienti Dalle indagini è stato accertato che, nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2022 e il 24 aprile 2024, l’ex dipendente aveva effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3. Lapresse.it - Bari, indagato ex dipendente Intesa Sanpaolo che ha spiato i conti a Meloni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un exdella Filiale di Bisceglie – Gruppo, licenziato l’8 agosto scorso,per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppo. Oltre 6mila accessi abusivi aidei clienti Dalle indagini è stato accertato che, nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2022 e il 24 aprile 2024, l’exaveva effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.

Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e della sorella - inchiesta a Bari su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo -  Coinvolti nell'intrusione anche ministri come Daniela Santanchè e Guido Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il procuratore della Direzione nazionale antimafia, Giovanni Melillo. Le indagini sono tuttora in corso, e sarà compito della magistratura, insieme al Garante per la privacy, valutare l'entità delle violazioni e le possibili conseguenze legali di quanto accaduto. (Agi.it)