Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 11 Ottobre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 11 Ottobre

Nunzio continua a fare i conti con lo stress del lavoro, ma trova conforto nel suo rapporto con Rossella, nonostante le difficoltà recenti.

