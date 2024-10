Uragano Milton tocca terra in Florida: alcuni morti in una comunità per pensionati, danni e milioni senza elettricità (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Uragano Milton, definito dai media statunitensi come la “tempesta del secolo”, ha toccato terra nella regione di Tampa Bay, in Florida, con venti che hanno raggiunto quasi 200 km/h. L’impatto della tempesta ha generato gravi danni: più di 125 abitazioni sono state distrutte, e oltre due milioni di edifici sono rimasti senza elettricità, lasciando migliaia di famiglie al buio. Blackout e danni in Florida Il passaggio di Milton ha causato blackout diffusi nelle contee di Hardee, Sarasota e Manatee, le più colpite dalla furia dell’Uragano. Le autorità locali hanno riportato che circa 1,5 milioni di unità abitative sono attualmente senza corrente. I tecnici stanno lavorando per ripristinare l’elettricità, ma il numero degli edifici senza energia continua a crescere, con un totale di oltre due milioni stimato nelle ultime ore. Thesocialpost.it - Uragano Milton tocca terra in Florida: alcuni morti in una comunità per pensionati, danni e milioni senza elettricità Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’, definito dai media statunitensi come la “tempesta del secolo”, hatonella regione di Tampa Bay, in, con venti che hanno raggiunto quasi 200 km/h. L’impatto della tempesta ha generato gravi: più di 125 abitazioni sono state distrutte, e oltre duedi edifici sono rimasti, lasciando migliaia di famiglie al buio. Blackout einIl passaggio diha causato blackout diffusi nelle contee di Hardee, Sarasota e Manatee, le più colpite dalla furia dell’. Le autorità locali hanno riportato che circa 1,5di unità abitative sono attualmentecorrente. I tecnici stanno lavorando per ripristinare l’, ma il numero degli edificienergia continua a crescere, con un totale di oltre duestimato nelle ultime ore.

Florida - le immagini di un tornado visto dalla strada mentre atterra l’uragano Milton - Petersburg, Sarasota e Fort Myers. Le immagini dell’avanzata di un tornado riprese dalla strada in Florida, poche ore prima che l’uragano Milton toccasse terra nello Stato statunitense. L’uragano Milton ha poi toccato terra lungo la costa del Golfo della Florida come tempesta di categoria 3, colpendo la costa con venti di oltre 160 km/h, scatenando forti mareggiate e potenziali inondazioni in ... (Lapresse.it)

L’uragano Milton tocca terra in Florida : pioggia - raffiche di vento e tornado multipli. Vittime - devastazioni e blackout (video) - Secondo i nuovi modelli, però, il livello dell’acqua non dovrebbe raggiungere i 5 metri ma fermarsi tra i 180 e 270 centimetri. Taylor Swift dona 5 mln di dollari E mentre infuria la devastazione, arriva la notizia della donazione di Taylor Swift: cinque milioni di dollari per aiutare le persone colpite dagli uragani Helene e Milton. (Secoloditalia.it)

Uragano Milton arrivato in Florida - generati 19 tornado - 125 case distrutte già prima che toccasse terra - VIDEO - L'uragano Milton ha toccato terra in Florida come tempesta di categoria 3, per poi scendere, un'ora e mezza dopo, a categoria 2. I venti soffiavano a 175 km/h. 125 case sono state distrutte già prima che toccasse terra e quando ha raggiunto la costa si sono generati 19 tornado. 2 milioni fra abitazi . (Ilgiornaleditalia.it)