Ucraina Zelensky illustra a Meloni il piano per pace giusta

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". "Grazie a Giorgia e al governo italiano per l'attenzione a questo piano e alla nostra strategia'', dice Zelensky

Meloni incontra Zelensky : “Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario” - "È ovviamente un gran piacere accogliere oggi a Roma […]. E' il messaggio che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, invia da Roma dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Adnkronos) – L'Italia sarà accanto all'Ucraina fino a quando sarà necessario. "L'Ucraina non è sola, le saremo accanto per tutto il tempo necessario", dice Meloni. (Periodicodaily.com)

Meloni riceve Zelensky : "Abbiamo discusso dell'invio di nuove armi". Ma la premier : "Noi per giusta pace e ricostruzione" - Lui la ringrazia, lei parla di pace. Sono parole sfumate, quelle della premier. E aggiunge che la pace "non è una resa". Questo significa che è facile immaginare un decimo invio di armi all'Ucraina. Ciò nonostante il popolo ucraino continua a resistere in modo eroico perché è un popolo che vuole essere libero di scegliere il proprio futuro ed è responsabilità della comunità internazionale ... (Ilfoglio.it)

L'incontro tra Meloni e Zelensky a Roma : "La pace non può essere resa" - Per Zelensky "la Russia ignora la diplomazia. Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a Roma, conferma il sostegno del Paese a Kiev: "È ovviamente un gran piacere accogliere oggi a Roma il presidente ucraino Zelensky. . Non si tratta di forma, è per noi una forma di continuità necessaria di sostegno all'Ucraina, una nazione che è stata ... (Agi.it)