Trasporto pubblico, Start Romagna: "Pronti al confronto, ma i problemi di Cesena hanno radici in tutta Italia" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La presa di posizione del vicesindaco Castorri sul caso legato all'alto numero di corse giornaliere di autobus saltate in città riceve l'immediata replica di Start Romagna, azienda che gestisce il servizio di Trasporto pubblico locale. Alla richiesta del vicesindaco Cesenate di riorganizzare il Cesenatoday.it - Trasporto pubblico, Start Romagna: "Pronti al confronto, ma i problemi di Cesena hanno radici in tutta Italia" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La presa di posizione del vicesindaco Castorri sul caso legato all'alto numero di corse giornaliere di autobus saltate in città riceve l'immediata replica di, azienda che gestisce il servizio dilocale. Alla richiesta del vicesindacote di riorganizzare il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Truffa si diffonde sui social - l'appello agli utenti del trasporto pubblico : "Fate attenzione" - Anm mette in guardia la sua clientela dalla truffa che si sta diffondendo in questi giorni sul web. L'azienda cittadina del trasporto pubblico lo fa con un post sulle sue pagine ufficiali. Sui social network, infatti, si sta promuovendo una c?art?a g?rat?uit?a concessa d?a A?nm che... (Napolitoday.it)

Rincari dei biglietti del trasporto pubblico - respinto in consiglio regionale l'emendamento di Patto per l'Abruzzo per cancellarli - È stata respinta dalla maggioranza la risoluzione del Patto per l’Abruzzo che chiedeva alla Giunta di abrogare la delibera 374/2024 che ha decretato l’aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico, per un adeguamento ai tassi di inflazione. . Aumenti che colpiscono duramente le tasche dei. (Chietitoday.it)

Respinto in consiglio regionale l'emendamento per cancellare i rincari dei biglietti del trasporto pubblico di Patto per l'Abruzzo - Respinta dalla maggioranza di centrodestra in consiglio regionale la proposta tramite emendamento di Patto per l'Abruzzo di abrogare la delibera di giunta per l'aumento dei costi dei biglietti del trasporto pubblico regionale. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Patto per l'Abruzzo Luciano... (Ilpescara.it)