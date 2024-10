Lopinionista.it - Salute mentale dei lavoratori: consigli utili per gestire lo stress

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) MILANO – Oggi si celebra il World Mental Health Day, un’occasione per riflettere sull’importanza dellae sul suo ruolo fondanel nostro benessere quotidiano. Quest’anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità pone l’accento sul benessere dei, sottolineando come “ambienti di lavoro sicuri e sani possono agire come un fattore protettivo per la”. Il lavoro, si sa, è una parte importante della vita, che aiuta a definire e a realizzare gli individui. Tuttavia, trovare il giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita personale non è così semplice e sempre di più il work-life balance diventa un tema centrale: il lavoro può e deve integrarsi con la routine senza comprometterne la qualità.