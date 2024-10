Nations League 2024/2025: cade l’Inghilterra, Haaland storico (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima delle due giornate di Nations League durante la sosta Nazionali di ottobre. Una brutta Inghilterra cade in casa contro la Grecia nella terza giornata di Nations League 2024/2025. Ritmi bassi sin dall’inizio a Wembley con gli ospiti che si portano avanti con Pavlidis, che trova anche il gol del raddoppio all’83’, ma viene annullato dal Var. Bellingham trova un insperato pareggio all’87’, ma Pavlidis trova il match winner a tempo praticamente scaduto e dedica gol e vittoria a George Baldock, compagno di nazionale deceduto nella giornata di ieri. La Francia batte senza particolari difficoltà l‘Israele nella terza giornata di Natons League 2024/2025. Gli uomini di Deschamps passano per 4-1 alla Bozsik Arena di Budapest e salgono al secondo posto nel Girone 2 allungando sul Belgio (4 punti) e accorciando sull’Italia (7 punti). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Prima delle due giornate didurante la sosta Nazionali di ottobre. Una brutta Inghilterrain casa contro la Grecia nella terza giornata di. Ritmi bassi sin dall’inizio a Wembley con gli ospiti che si portano avanti con Pavlidis, che trova anche il gol del raddoppio all’83’, ma viene annullato dal Var. Bellingham trova un insperato pareggio all’87’, ma Pavlidis trova il match winner a tempo praticamente scaduto e dedica gol e vittoria a George Baldock, compagno di nazionale deceduto nella giornata di ieri. La Francia batte senza particolari difficoltà l‘Israele nella terza giornata di Natons. Gli uomini di Deschamps passano per 4-1 alla Bozsik Arena di Budapest e salgono al secondo posto nel Girone 2 allungando sul Belgio (4 punti) e accorciando sull’Italia (7 punti).

Nations League : Italia-Belgio 2-2 - Italia-Belgio 2-2 (2-1) nella terza giornata della fase a gironi della Nations League. A segno per gli azzurri Cambiaso (1') e Retegui (24'). In gol per i belgi De Cuyper (42') e Trossard (61') . Espulso Pellegrini sul finire del primo tempo per un brutto fallo su Theate. (Quotidiano.net)

Nations League - Italia-Belgio 2-2 : azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto - Gli ospiti assediano l'area azzurra e al 62' giungono al pareggio con la zampata di Trossard e poi insistono a caccia di un vantaggio che invece non arriverà mai. Al 9' Tielemans si affaccia dalle parti di Donnarumma, attento nell'occasione. Passato lo spavento, il Belgio torna ad attaccare e lo fa con un suggerimento in mezzo di Doku per Openda contrato in corner da Di Lorenzo: dagli sviluppi ... (Sport.quotidiano.net)

Nations League 2024/2025 - risultati e classifiche - . Al via la Uefa Nations League 2024/2025. , 21? Muriqi, 48? Rrahmani, 55? Dellova) C2 Romania – Lituania 3-1 (4? Mihaila, 34? Kucys, 87? rig. Havertz) A3 Paesi Bassi – Bosnia ed Erzegovina 5-2 (13? Zirkzee, 27? Demirovic, 45+2? Reijnders, 56? Gakpo, 73? Dzeko, 88? Weghorst, 92? Xavi Simons) B1 Georgia – Cechia 4-1 (33? Kvaratskhelia, 53? Chakvetadze, 63? Mikautadze, 66? Kochorashvili, 80? ... (Sportface.it)