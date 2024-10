L’UDC di Martina Franca: “Soluzioni inadatte per la viabilità che peggiorano il traffico e l’inquinamento” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl gruppo consiliare UDC di Martina Franca, composto dal capogruppo Mauro Bello e dai consiglieri Mina Fumarulo, Vito Basile e Fabio Chiarelli, insieme alla coordinatrice cittadina Donatella Castellana, hanno espresso “forte disappunto e perplessità” in merito all’annuncio fatto dall’Assessore all’ascolto Angelo Gianfrate dell’imminente avvio dei lavori per la trasformazione dell’impianto semaforico all’incrocio tra Corso Italia e Via Paisiello, reso pubblico dallo stesso Gianfrate attraverso un post sui social. Il nuovo semaforo, secondo quanto dichiarato dall’assessore, sarà dotato di tecnologia “smart” per rilevare i flussi di traffico e adattare i tempi del verde e del rosso, con l’aggiunta di un pulsante di chiamata per i pedoni. Tarantinitime.it - L’UDC di Martina Franca: “Soluzioni inadatte per la viabilità che peggiorano il traffico e l’inquinamento” Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl gruppo consiliare UDC di, composto dal capogruppo Mauro Bello e dai consiglieri Mina Fumarulo, Vito Basile e Fabio Chiarelli, insieme alla coordinatrice cittadina Donatella Castellana, hanno espresso “forte disappunto e perplessità” in merito all’annuncio fatto dall’Assessore all’ascolto Angelo Gianfrate dell’imminente avvio dei lavori per la trasformazione dell’impianto semaforico all’incrocio tra Corso Italia e Via Paisiello, reso pubblico dallo stesso Gianfrate attraverso un post sui social. Il nuovo semaforo, secondo quanto dichiarato dall’assessore, sarà dotato di tecnologia “smart” per rilevare i flussi die adattare i tempi del verde e del rosso, con l’aggiunta di un pulsante di chiamata per i pedoni.

