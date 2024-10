L'ex uragano Kirk spinge il maltempo sull'Italia: forti piogge e rischio nubifragi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre gli Stati Uniti sono alle prese con la devastazione portata dall'uragano Milton, l'Europa fa i conti con l'ondata di maltempo collegata all'ormai ex uragano Kirk. La perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito le regioni settentrionali si è definitivamente allontanata verso i Balcani Europa.today.it - L'ex uragano Kirk spinge il maltempo sull'Italia: forti piogge e rischio nubifragi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre gli Stati Uniti sono alle prese con la devastazione portata dall'Milton, l'Europa fa i conti con l'ondata dicollegata all'ormai ex. La perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito le regioni settentrionali si è definitivamente allontanata verso i Balcani

Maltempo - arriva la "coda" dell'uragano Kirk. E in Trentino cresce l'allerta - La conferma, infatti, arriva da Manuel Mazzoleni di 3BMeteo. . . Il maltempo delle ultime ore, che ha destato non poca preoccupazione in Trentino e in Alto Adige, soprattutto sul versante dei fiumi, è tutt’altro che terminato. “Dall’Atlantico arriveranno a grandi passi i resti dell’ex uragano Kirk. (Trentotoday.it)

Piogge pericolose e massima allerta sull'Italia. Giuliacci in ansia : gli effetti dell'uragano Kirk - Piogge di forte intensità o particolarmente abbondanti sembrano più probabili in Lombardia, Levante Ligure, Friuli, Venezia Giulia e Alta Toscana”. Le criticità dovute al brutto tempo sono dietro l'angolo e Giuliacci cerca di evidenziarlo per tutti. Le prime avvisaglie si vedranno già nelle prossime ore, con la pioggia che tornerà a bagnare praticamente tutto il nordovest e le Alpi orientali. (Iltempo.it)

L’ex uragano Kirk arriva in Spagna : forte vento e qualche disagio - I resti dell’ex uragano Kirk, ora declassato a tempesta, hanno raggiunto la Spagna, causando forti venti e maltempo. Disagi a Barcellona, dove il consiglio comunale ha chiuso i parchi pubblici per motivi di sicurezza. . (Lapresse.it)