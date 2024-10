“Le donne devono tornare al lavoro dopo i figli, ma la società sembra dire loro il contrario”: la sociologa (Di giovedì 10 ottobre 2024) La professoressa Decataldo, sociologa e docente presso l'Università Bicocca di Milano ha spiegato a Fanpage.it le difficoltà che le mamme lavoratrici incontrano quando decidono di avere un figlio e quando poi quel bambino arriva e la loro carriera cambia drasticamente. Fanpage.it - “Le donne devono tornare al lavoro dopo i figli, ma la società sembra dire loro il contrario”: la sociologa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La professoressa Decataldo,e docente presso l'Università Bicocca di Milano ha spiegato a Fanpage.it le difficoltà che le mamme lavoratrici incontrano quando decidono di avere uno e quando poi quel bambino arriva e lacarriera cambia drasticamente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Le donne devono tornare al lavoro dopo i figli, ma la società sembra dire loro il contrario”: la sociologa - Per le donne il processo è inverso per due motivi, perché da una parte la società ancora dice alle donne che per realizzarsi devono essere sia madri che lavoratrici, portandole spesso a decidere di ... (fanpage.it)

Divorati dall’ansia, Achille Lauro e Tania Cagnotto raccontano le loro paure - Un’ansia che attanaglia un italiano su tre della sempre più fitta schiera di chi chiede un sostegno psicologico, ma che colpisce la metà delle ragazze tra i 14 e i 26 anni quando guardano al proprio ... (ilsecoloxix.it)

Presentata all’Università di Parma la tesi di Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte - Sul tema della crisi climatica, nei quotidiani italiani escono in media 3,5 articoli a settimana, contro le 4 pagine di pubblicità acquistate dalle aziende più inquinanti. E peggiore è la situazione d ... (italynews.it)