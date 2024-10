Inter-news.it - La Francia vince con Israele, Deschamps fa un favore all’Inter su Thuram

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Finisce 1-4, match di Nations League facente parte del girone dell’Italia.resta tutta la partita fuori per la gioia dell’Inter. VITTORIA FACILE – Tutto facile per ladi, a caccia del secondo successo di fila in Nations League dopo aver vinto all’ultima giornata contro il Belgio per 2-0. Nei francesi, c’èdell’Inter ma non dal primo minuto, non convocato ancora una volta invece Pavard. Si gioca sul neutro di Budapest. Il match si sblocca subito con la rete del madrileno Camavinga, che insacca sull’assist dell’attaccante del PSG Kolo Muani, in campo proprio al posto di. Mac’è e al 24’ pareggia a sorpresa con Gandelman. La gioia del pari dura però pochissimo: quattro minuti più tardi, Nkunku trova il 2-1. Ottavo gol nelle ultime 12 partite per l’esterno del Chelsea. Nella ripresa, laprova a trovare il 3-1.