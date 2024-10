Israele-Francia, le formazioni ufficiali: fuori un titolare del Milan (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco le formazioni ufficiali di Israele-Francia, con le scelte di Didier Deschamps e Ben Shimon per la 3^ giornata della Nations League Pianetamilan.it - Israele-Francia, le formazioni ufficiali: fuori un titolare del Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco ledi, con le scelte di Didier Deschamps e Ben Shimon per la 3^ giornata della Nations League

Israele-Francia (Uefa Nations League A - 10-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Deschamps dà a Tchouameni la fascia di capitano - Seconda finestra stagionale dedicata alla Nations League A e terza giornata di gare: la Francia di Deschamps è impegnata sul neutro di Budapest contro la nazionale di Israele.   Designata come vittima sacrificale in un girone di ferro, la nazionale di Ben Shimon sta purtroppo rispettando le attese: 2 KO in altrettante gare e 5 gol subiti, con la magra consolazione di aver segnato ... (Infobetting.com)

Israele-Francia - le formazioni ufficiali : Thuram parte dalla panchina! - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Tanta Inter questa sera in campo. Il match è valevole per il gruppo A2 della Lega A della UEFA Nations League. A disposizione: (1) SHAREEF KEOUF, (22) DENNY GROPPER (D), (7) RAMZI SAFOURI (C), 19) ELIEL PERETZ (C), (20) ETHANE AZOULAY, (4) RAZ SHLOMO, (14) GABI KANICHOWSKY (C), (23) YOAV GERAFI (P, (12) DORON LEIDNER (D), (13) ANAN KHALAILI (A), (8) DOR ... (Inter-news.it)

Francia - Theo e Maignan titolari contro l'Israele : fuori Thuram e Fofana - La Francia si prepara a scendere in campo nella terza giornata della Nations League contro l`Israele. Per l`occasione, il commissario tecnico... (Calciomercato.com)