Intrappolati fra le sbarre a Villa di Tirano: “Quel passaggio chiuderà” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sondrio – “Quello, così come altri passaggi a livello che insistono sul territorio comunale di Villa di Tirano, sono pericolosi perché chi si immette sulla Statale non ha spazio né visibilità ed è costretto ad attendere sui binari che la 38 sia libera”. A parlare è il sindaco Franco Marantelli Colombin dopo la tragedia sfiorata che ha visto nel tardo pomeriggio di martedì l’utilitaria di una coppia del paese restare intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello denominato “Casello”. Vedendo sopraggiungere il convoglio che arrivava da Sondrio, i due sono usciti di gran fretta dall’auto, lasciando però dentro l’abitacolo della Kia Rio rossa travolta dal treno - che è riuscito a frenare, ma non ad arrestare la propria corsa - la propria cagnolina, unica vittima di Quello che sarebbe potuto essere un incidente ben più grave. Ilgiorno.it - Intrappolati fra le sbarre a Villa di Tirano: “Quel passaggio chiuderà” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sondrio – “lo, così come altri passaggi a livello che insistono sul territorio comunale didi, sono pericolosi perché chi si immette sulla Statale non ha spazio né visibilità ed è costretto ad attendere sui binari che la 38 sia libera”. A parlare è il sindaco Franco Marantelli Colombin dopo la tragedia sfiorata che ha visto nel tardo pomeriggio di martedì l’utilitaria di una coppia del paese restare intrappolata tra ledela livello denominato “Casello”. Vedendo sopraggiungere il convoglio che arrivava da Sondrio, i due sono usciti di gran fretta dall’auto, lasciando però dentro l’abitacolo della Kia Rio rossa travolta dal treno - che è riuscito a frenare, ma non ad arrestare la propria corsa - la propria cagnolina, unica vittima dilo che sarebbe potuto essere un incidente ben più grave.

