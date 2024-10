Inchiesta ultras, Simone Inzaghi temeva lo sciopero del tifo alla finale di Champions: “Ma nessuna minaccia” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, non indagato, è stato ascoltato dalle autorità in merito all’Inchiesta sugli ultras milanesi. “Normali interlocuzioni, mai subìto minacce o intimidazioni”. È durato circa un’ora ieri il colloquio tra le forze dell’ordine e l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Il mister nerazzurro, non indagato, è stato chiamato a testimoniare nell’ambito dell’Inchiesta “Doppia Curva” incentrata sui traffici illeciti dei vertici delle tifoserie. Inchiesta ultras, Simone Inzaghi temeva lo sciopero del tifo (ANSA FOTO) – Notizie.comIl nome di Inzaghi compare nell’ordinanza da oltre 560 pagine firmata dal gip Domenico Santorio nel capitolo relativo alla “gestione” dei biglietti della Curva dell’Inter. Notizie.com - Inchiesta ultras, Simone Inzaghi temeva lo sciopero del tifo alla finale di Champions: “Ma nessuna minaccia” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’allenatore dell’Inter, non indagato, è stato ascoltato dalle autorità in merito all’suglimilanesi. “Normali interlocuzioni, mai subìto minacce o intimidazioni”. È durato circa un’ora ieri il colloquio tra le forze dell’ordine e l’allenatore dell’Inter. Il mister nerazzurro, non indagato, è stato chiamato a testimoniare nell’ambito dell’“Doppia Curva” incentrata sui traffici illeciti dei vertici delleserie.lodel(ANSA FOTO) – Notizie.comIl nome dicompare nell’ordinanza da oltre 560 pagine firmata dal gip Domenico Santorio nel capitolo relativo“gestione” dei biglietti della Curva dell’Inter.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso ultras - Simone Inzaghi ascoltato in Procura : nessuna minaccia ricevuta. Le parole - E Inzaghi avrebbe risposto con una “promessa”, quella di accontentare la curva Nord. Le parole LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, Mike Maignan non è Theo Hernandez: rinnovo vicino. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, però, la richiesta di Ferdico (capo ultras) al mister era stata di “intervenire con la società” per avere più biglietti. (Dailymilan.it)

Inchiesta ultras - sentito Simone Inzaghi : "Dal capo della curva richieste ma non minacce" - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell'Inter e del Milan. Il tecnico ha spiegato che questo dialogo rientrava nei rapporti tipici tra curva e squadra, che non voleva perdere i supporter. (Tg24.sky.it)

Inchiesta curve - interrogato Simone Inzaghi : “Mai minacce o intimidazioni dagli ultras” - . . . . poi ti faccio sapere qualcosa. 200 biglietti? Questa è la mia richiesta”. . E che mai si è sentito mai minacciato dal capo ultrà e dalle sue richieste. . E l'allenatore: "parlo con Ferri con Zanetti con Marotta. Ha precisato che in quei dialoghi lui non ha manifestato alcun timore, alcuna paura. (Ilgiorno.it)