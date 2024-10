Il VI Municipio di Roma propone il ripristino del crocifisso in tutte le scuole del territorio: divampa la polemica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il VI Municipio di Roma, comprendente quartieri complessi come Tor Bella Monaca e Torre Angela, ha deciso di affrontare le sfide della dispersione scolastica e della criminalità minorile in un modo alquanto singolare: proponendo il ripristino del crocifisso in tutte le scuole del territorio. L'articolo Il VI Municipio di Roma propone il ripristino del crocifisso in tutte le scuole del territorio: divampa la polemica . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il VIdi, comprendente quartieri complessi come Tor Bella Monaca e Torre Angela, ha deciso di affrontare le sfide della dispersione scolastica e della criminalità minorile in un modo alquanto singolare:ndo ildelinledel. L'articolo Il VIdiildelinledella

