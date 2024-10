Il Napoli di Conte: le considerazioni di Ventura (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Gian Piero Ventura. Di seguito le dichiarazioni del primo allenatore dell’era De Laurentiis. “Mi sarebbe piaciuto allenare uno come Kvaratskhelia, è tanta roba, poi ha caratteristiche che sono quasi sparite dal calcio italiano. Ovvero la capacità di fare l’uno contro uno, che è una rarità. Chi ha un giocatore così se lo gode e ora se lo godono i napoletani. Porto un esempio, a Torino son rimasti tutti sconvolti da Conceicao che ha fatto cose incredibili, lui è un altro dei pochissimi che punta e salta l’uomo che ne rimaniamo sorpresi. Conte? Ha fatto in poco tempo qualcosa di straordinario perchè ha ridato umiltà e determinazione che era venuta a mancare”. La vera squadra di Conte “Però il vero Napoli di Conte non s’è ancora visto, la fluidità di gioco non c’è ancora. Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte: le considerazioni di Ventura Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Gian Piero. Di seguito le dichiarazioni del primo allenatore dell’era De Laurentiis. “Mi sarebbe piaciuto allenare uno come Kvaratskhelia, è tanta roba, poi ha caratteristiche che sono quasi sparite dal calcio italiano. Ovvero la capacità di fare l’uno contro uno, che è una rarità. Chi ha un giocatore così se lo gode e ora se lo godono i napoletani. Porto un esempio, a Torino son rimasti tutti sconvolti da Conceicao che ha fatto cose incredibili, lui è un altro dei pochissimi che punta e salta l’uomo che ne rimaniamo sorpresi.? Ha fatto in poco tempo qualcosa di straordinario perchè ha ridato umiltà e determinazione che era venuta a mancare”. La vera squadra di“Però il verodinon s’è ancora visto, la fluidità di gioco non c’è ancora.

Napoli - Ventura : “La fluidità del gioco si vede a sprazzi” - La fluidità del gioco si vede a sprazzi e non è costante nell’arco dei 90 minuti. Di seguito le parole dell’ex tecnico alla radio napoletana. Sono arrivati segnali importanti affinchè il Napoli resti protagonista per tutta la stagione. . ” “Di Lorenzo? E’ un altro giocatore rispetto all’anno scorso“ Continua Ventura: “Di Lorenzo? E’ un altro giocatore rispetto all’anno scorso. (Terzotemponapoli.com)