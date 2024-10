Lanazione.it - Geometra col tocco da fotografo. Conti menzionato al Siena Awards

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lui nella vita di tutti i giorni fa il, ma la fotografia resta da sempre la sua grande e infinita passione, così come il basket che ha giocato per molto tempo (ala-pivot con Canaletto e Spezia, ndr) e che segue tuttora dalla tribuna del PalaSprint quando gli impegni glielo permettono. Ma è grande tifoso delle Aquile e non poteva essere altrimenti visto che suo padre Maurizio è stato uno dei fondatori degli Ultras Spezia nei primi anni ’70. Una passione infinita, dicevamo, la fotografia, tant’è che spesso è in giro per il nord Europa insieme alla famiglia per immortalare paesaggi unici; e così nei giorni scorsi Carlo Albertoha avuto l’onore di ricevere una menzione ‘Commended’ (‘lodato’, ndr.