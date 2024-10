Famiglie in affanno in Lombardia il 72% rinuncia alle cure

Famiglie in affanno, in Lombardia il 7,2% rinuncia alle cure (Di giovedì 10 ottobre 2024) LA SALUTE. Nel 2023 il 7,2% delle Famiglie lombarde – la stima deriva da una rilevazione dell’Istat – ha rinunciato alle prestazioni sanitarie. Seppur al di sotto della media nazionale (che si attesta al 7,6%), il dato lombardo è in aumento rispetto al 6,8% del 2022. Ecodibergamo.it - Famiglie in affanno, in Lombardia il 7,2% rinuncia alle cure Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) LA SALUTE. Nel 2023 il 7,2% dellelombarde – la stima deriva da una rilevazione dell’Istat – hatoprestazioni sanitarie. Seppur al di sotto della media nazionale (che si attesta al 7,6%), il dato lombardo è in aumento rispetto al 6,8% del 2022.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Famiglie in affanno, in Lombardia…" - Voce dopo voce prende forma un elenco di note dolenti. La sanità vive una fase difficile ovunque, e anche in Lombardia, secondo quanto emerge dal «7° Rapporto Gimbe», il dossier… Leggi ... (informazione.it)

Famiglie in affanno, in Lombardia il 7,2% rinuncia alle cure - Voce dopo voce prende forma un elenco di note dolenti. La sanità vive una fase difficile ovunque, e anche in Lombardia, secondo quanto emerge dal «7° Rapporto Gimbe», il dossier pubblicato annualmente ... (informazione.it)

Consiglio Regionale, la nota. Paolucci su Rapporto Gimbe: “Confermati nostri allarmi: 9,2 per cento delle famiglie non ce la fa” - L’autonomia differenziata sarà la ciliegina su una torta già indigesta per l’Abruzzo, perché metterà le regioni in competizione, acuendo le difficoltà di quelle già in affanno come la ... crescente ... (abruzzonews24.com)