Empoli-Napoli, le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

Attraverso il proprio sito ufficiale l'Empoli ha reso note tutte le informazioni relative ai biglietti per la sfida contro il Napoli.

Empoli-Napoli - biglietti settore ospiti : info e prezzo - La gara non è considerata a rischio dopo i fatti avvenuti a Cagliari e i provvedimenti presi per Juve-Napoli. La vendita sarà divisa in due fasi. Tutte le informazioni riguardante la partita Empoli-Napoli valida per l’8a giornata di Serie A: il prezzo dei biglietti Di ritorno dalla sosta per gli impegni della Nazionale, il Napoli disputerà l’ottava giornata in trasferta il 20 ottobre contro ... (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli : nessuna restrizione per i tifosi azzurri - La decisione del Viminale rappresenta un’importante apertura verso il ritorno alla normalità per i tifosi del Napoli, che nelle ultime settimane avevano dovuto affrontare numerosi divieti e restrizioni. Buone notizie quindi per tutti i supporters partenopei che desiderano sostenere la squadra anche lontano dal Maradona. (Napolipiu.com)

Empoli-Napoli non è una partita a rischio - trasferta consentita ai tifosi residenti a Napoli - L'articolo Empoli-Napoli non è una partita a rischio, trasferta consentita ai tifosi residenti a Napoli sembra essere il primo su ilNapolista. Contro l’Empoli la trasferta è consentita per tutti i tifosi. Erano noti, infatti, date e orari sino all’11esima giornata, in cui il Napoli affronterà l’Atalanta domenica 3 novembre ore 12:30. (Ilnapolista.it)