Ilrestodelcarlino.it - Crolla tetto, strage sfiorata al ‘Montani’: tutti assolti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Fermo, 10 ottobre 2024 – Erano finiti alla sbarra perché ritenuti i responsabili del crollo di una porzione deldell’Iti “Montani” e pertanto erano stati chiamati a rispondere dei reati di disastro e crollo colposi. Al termine del processo, però, sono staticon formula piena perché il fatto non sussiste. Si tratta dell’allora dirigente provinciale del settore viabilità, infrastrutture e urbanistica Ivano Pignoloni, del funzionario Sandro Vallasciani, entrambi presenti ieri in aula per assistere alla requisitoria e alla lettura della sentenza. Imputati nel processo per gli stessi reati anche Stefano Babini, Luigi Capriotti e Giovanni Ortenzi, rispettivamente funzionari e dirigente della Provincia di Ascoli.