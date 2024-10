Casari del futuro, al via il corso di formazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parte la nuova edizione del corso per diventare Casari, organizzato dalla Scuola di formazione del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service.Le lezioni inizieranno il 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al percorso formativo Casertanews.it - Casari del futuro, al via il corso di formazione Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parte la nuova edizione delper diventare, organizzato dalla Scuola didel Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, attraverso la società in house Mbc Service.Le lezioni inizieranno il 5 novembre e sono aperte le iscrizioni al performativo

Mozzarella e formazione : opportunità di lavoro con il corso per casari - Al termine del corso è previsto un esame finale di idoneità. Info e iscrizioni sul sito dedicatohttps://corsocasaro. . it/ . Ben 9 allievi su 10 hanno trovato un impiego nel settore lattiero-caseario dopo aver concluso il percorso. Nel panorama della formazione professionale, il corso organizzato dal Consorzio si distingue perché consente di entrare direttamente in contatto con i protagonisti ... (Anteprima24.it)

