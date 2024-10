Dailymilan.it - Calciomercato Milan, non solo Chukwuemeka: dal Chelsea può arrivare anche un ex Inter. Ecco chi è

(Di giovedì 10 ottobre 2024), nonCarney: per il centrocampo piaceun exoggi alNonCarney, la dirigenza delha messo nel mirinoun altro giocatore di proprietà del, con un passato nell’: si tratta di Cesare Casadei. Centrocampista offensivo classe 2003, il giocatore in questione ha caratteristiche diverse da quelle dell’inglesein quanto gioca un po’ più vicino alla porta. Il 21enne non sta trovando spazio nele vorrebbe, quindi, la cessione. Ilè sulle sue tracce e può contaresu una carta in più: la passione per il Diavolo del giocatore in questione. “Da bambino avevo come idolo Kaká e parteggiavo per il. Sono però diventato un professionista e la mia prima squadra in A è stata l’, con cui non nutro nessun rancore per la cessione”.