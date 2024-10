Bilaterale Italia-Ucraina, Meloni: «Il sostegno militare serve a costruire la pace». Zelensky: «L’invio dei vostri sistema di difesa ha salvato delle vite» – I video (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il tour de force che l’ha visto fare tappa in 24 ore a Dubrovnik, Londra e Parigi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato anche a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’aereo con a bordo Zelensky è atterrato all’aeroporto Leonardo Da Vinci alle 20.24. I due si sono poi spostati a Villa Doria Pamphilj, bilndatissima già da questa mattina per ragioni di sicurezza. In agenda, la discussione del «piano della vittoria» già presentato agli alleati europei e ancora prima al presidente Usa Joe Biden e alla vicepresidente nonché candidata alla Casa Bianca Kamala Harris. A Washington, Zelensky non avrebbe incontrato un clima favorevole: la conferma sarebbe il rinvio della riunione del Gruppo di Contatto, che era stata fissata a Ramstein (Germania) questo sabato 12 ottobre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il tour de force che l’ha visto fare tappa in 24 ore a Dubrovnik, Londra e Parigi, il presidente ucraino Volodymyrè arrivato anche a Roma per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia. L’aereo con a bordoè atterrato all’aeroporto Leonardo Da Vinci alle 20.24. I due si sono poi spostati a Villa Doria Pamphilj, bilndatissima già da questa mattina per ragioni di sicurezza. In agenda, la discussione del «piano della vittoria» già presentato agli alleati europei e ancora prima al presidente Usa Joe Biden e alla vicepresidente nonché candidata alla Casa Bianca Kamala Harris. A Washington,non avrebbe incontrato un clima favorevole: la conferma sarebbe il rinvio della riunione del Gruppo di Contatto, che era stata fissata a Ramstein (Germania) questo sabato 12 ottobre.

Ucraina - Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sbarca a Roma e presenta a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, il suo 'Piano per la vittoria' per porre fine alla guerra con la Russia e arrivare ad una "pace giusta". (Webmagazine24.it)

Meloni incontra Zelensky : “Italia con Ucraina fino a quando sarà necessario” - "L'Ucraina non è sola, le saremo accanto per tutto il tempo necessario", dice Meloni. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre ... (Webmagazine24.it)

Ucraina - Zelensky illustra a Meloni il “piano per pace giusta” - Spero di poter discutere le condizioni della pace il prima possibile”, dice il leader ucraino. Il piano illustrato a Meloni mira a “proteggere la nostra indipendenza, le nostre famiglie, i nostri cittadini”. L’ultimo raid ha colpito Odessa, provocando almeno 8 morti. Nell’incontro di Villa Pamphili, Zelensky ha illustrato alla premier anche ”i punti economici del nostro piano della vittoria”. (Ildenaro.it)