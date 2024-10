Basket Pianigiani commentatore tecnico su Dazn

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Simonesaràsuper la stagione 2024/2025 e racconterà alcune delle sfide più importanti del massimo campionato italiano ed europeo. “Sono molto felice di proseguire il percorso con la squadra di, un gruppo giovane, dinamico, coeso e soprattutto appassionato, che fa parte di una realtà diventata un punto di riferimento per i tifosi della palla a spicchi”, commenta. “È presto per fare pronostici per la nuova stagione, tuttavia, da quanto abbiamo già visto nelle prime giornate di campionato e nelle competizioni europee, si percepisce un grande equilibrio, con diversi roster molto interessanti e partite che si decidono all’ultimo secondo”, ha aggiunto. Il debutto comeè fissato per il match di Serie tra EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia, in diretta domenica 13 ottobre 2024 alle 17:00.