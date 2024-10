Vento forte in Emilia-Romagna, è allerta arancione: ecco dove (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Le ondate di maltempo che nei giorni scorsi hanno interessato l’Emilia-Romagna hanno portato un calo generalizzato delle temperature. Abbassamento acuito, nella giornata di domani, dai forti venti di burrasca che tireranno in diverse aree della regione. Fiumi e piccoli corsi d’acqua saranno gli osservati speciali di domani, giornata ancora caratterizzata da maltempo e perturbazioni sparse. Per questo per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, Arpae ha diramato l'allerta meteo arancione per Vento e l’allerta gialla per piene dei fiumi, temporali e per frane e piene dei corsi minori. allerta arancione per Vento: ecco dove L’allerta meteo arancione per Vento riguarda le province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Ilrestodelcarlino.it - Vento forte in Emilia-Romagna, è allerta arancione: ecco dove Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – Le ondate di maltempo che nei giorni scorsi hanno interessato l’hanno portato un calo generalizzato delle temperature. Abbassamento acuito, nella giornata di domani, dai forti venti di burrasca che tireranno in diverse aree della regione. Fiumi e piccoli corsi d’acqua saranno gli osservati speciali di domani, giornata ancora caratterizzata da maltempo e perturbazioni sparse. Per questo per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, Arpae ha diramato l'meteopere l’gialla per piene dei fiumi, temporali e per frane e piene dei corsi minori.perL’meteoperriguarda le province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

