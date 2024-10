Ilnapolista.it - Sulla Serie A incombe la grande paura Dazn: il futuro dei diritti tv non è così al sicuro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)la: ildeitv non èalCome al solito in Italia si comincia col mormorio. Ed è un passaparola strisciante quello che da settimane percorre con preoccupazione i vertici dellaA e dei venti club. Le società convivono con il timore che, in unneanchelontano, possa non essere più in grado di onorare il contratto quinquennale firmato un anno fa (ottobre 2023). Contratto da 900 milioni di euro a stagione: 700 dae 200 da Sky. Al momento è un mormorio, seppure insistente, anche perché il contratto sottoscritto conItalia prevede ampie garanzie (anche della casa madre di, pare). Ma la tensione c’è. Basta guardarsi attorno per comprendere che il businesstv è in crisi. In Francia le prime giornate del campionato sono state giocate senza assegnazione deitv.