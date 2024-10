Ryanair cambia le regole sul bagaglio a mano: nuove tariffe e restrizioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ryanair, la nota compagnia aerea low-cost, ha recentemente modificato le sue politiche riguardanti il bagaglio a mano, suscitando reazioni contrastanti tra i viaggiatori. La novità principale riguarda le dimensioni del bagaglio consentito e l’introduzione di tariffe aggiuntive per coloro che desiderano portare a bordo più di un collo. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e come queste nuove regole impatteranno i passeggeri. Viaggiatori al gate, volo Ryanair @Foto Crediti Ansa – VelvetMagLe nuove regole sui bagagli: cosa cambia Secondo le ultime disposizioni di Ryanair, i passeggeri potranno portare a bordo un solo bagaglio a mano gratuito, ma con dimensioni e peso limitati. Nello specifico, il bagaglio dovrà rientrare nelle misure di 40x20x25 cm e avere un peso massimo di 7 kg. Velvetmag.it - Ryanair cambia le regole sul bagaglio a mano: nuove tariffe e restrizioni Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), la nota compagnia aerea low-cost, ha recentemente modificato le sue politiche riguardanti il, suscitando reazioni contrastanti tra i viaggiatori. La novità principale riguarda le dimensioni delconsentito e l’introduzione diaggiuntive per coloro che desiderano portare a bordo più di un collo. Vediamo nel dettaglio cosae come questeimpatteranno i passeggeri. Viaggiatori al gate, volo@Foto Crediti Ansa – VelvetMagLesui bagagli: cosaSecondo le ultime disposizioni di, i passeggeri potranno portare a bordo un sologratuito, ma con dimensioni e peso limitati. Nello specifico, ildovrà rientrare nelle misure di 40x20x25 cm e avere un peso massimo di 7 kg.

