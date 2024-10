Roma, dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – dopo aver appena superato la tesi di laurea con il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –aver appena superato ladicon il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. Protagonista unin servizio alla compagniaCentro che ieri mattina,aver discusso lain Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per

Roma - carabiniere da…110 : sventa una rapina dopo la laurea - Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per festeggiare si stava dirigendo nel quartiere Monti per prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi. ‘’Per me è una soddisfazione e un orgoglio avere collaboratori giovani che anche fuori dal servizio antepongono ... (Ilfaroonline.it)