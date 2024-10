Risultato storico per Mattia Bucci nel mitico autodromo di Monza su Ferrari: secondo posto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è ufficialmente concluso il Campionato Italiano GT Sprint in quel di Monza. Il "Tempio della Velocità" è stato teatro di numerose bagarre e tra queste non è mancata nemmeno la GT Cup, classe in cui competono Mattia Bucci e il suo compagno di squadra Filippo Croccolino a bordo della Ferrari 488 Ilpescara.it - Risultato storico per Mattia Bucci nel mitico autodromo di Monza su Ferrari: secondo posto Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è ufficialmente concluso il Campionato Italiano GT Sprint in quel di. Il "Tempio della Velocità" è stato teatro di numerose bagarre e tra queste non è mancata nemmeno la GT Cup, classe in cui competonoe il suo compagno di squadra Filippo Croccolino a bordo della488

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pisa-Cesena - Inzaghi : “Vogliamo dare continuità - inseguiamo risultato storico” - Lo ha dichiarato Filippo Inzaghi alla vigilia della sfida tra Pisa e Cesena, valida per i sedicesimi di Coppa Italia e in programma domani pomeriggio alle 16. Ci concentriamo solo sulla partita di domani, mi auguro di avere un’altra grande risposta dai miei. Il tecnico dei toscani ha preannunciato qualche cambiamento, ma l’atteggiamento dovrà essere il solito di questo avvio di stagione: “Spero ... (Sportface.it)

Record per Aeroporti di Puglia - più di 40mila passeggeri in un giorno : "Risultato storico" - Superati i 40mila passeggeri in un solo giorno, con circa 250 movimenti tra arrivi e partenze: Il 23 settembre ha segnato un momento importante per Aeroporti di Puglia. Il dato che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita dell'estate 2024 rispetto allo... (Baritoday.it)

Roma - risultato storico : presentato in commissione il regolamento per le comunità energetiche rinnovabili - Si tratta di un’opportunità che non possiamo perdere per cambiare davvero il volto della città, che con l’adesione al Trattato internazionale di Non-Proliferazione delle fonti fossili, ha già deciso da che parte stare. “L’atto, infatti, grazie all’ottimo lavoro dell’Ufficio Clima del direttore Zanchini, nasce per incentivare e favorire la nascita delle Comunità Energetiche Rinnovabili e ... (Ilfaroonline.it)