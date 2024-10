Prato, in arrivo la seconda edizione della Camminata solidale "i due Ospedali" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prato, 9 ottobre 2024 - Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 12 ottobre alle 9:30 si terrà la seconda edizione della Camminata solidale “I due Ospedali: dal Misericordia e Dolce al Santo Stefano e ritorno”, organizzata dalla Fondazione AMI Prato in collazione con UISP, per promuovere il concetto di sport collegato alla salute e raccogliere fondi a favore della Fondazione Ami Prato. Una Camminata ludica, non competitiva di circa 7 km, adatta a tutti, anche ai bambini ed alle neo famiglie con passeggini. Il percorso partirà da Piazza del Vecchio Ospedale e farà tappa al Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato, dove sarà possibile rigenerarsi con un piccolo punto ristoro prima di ripartire per il Misericordia e Dolce. All’arrivo, sarà previsto un punto ristoro con bevande e schiacciata offerti da Conad e Forno Santini, aziende AMIche della Fondazione ormai da anni. Lanazione.it - Prato, in arrivo la seconda edizione della Camminata solidale "i due Ospedali" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - Dopo il grande successo dello scorso anno, sabato 12 ottobre alle 9:30 si terrà la“I due: dal Misericordia e Dolce al Santo Stefano e ritorno”, organizzata dalla Fondazione AMIin collazione con UISP, per promuovere il concetto di sport collegato alla salute e raccogliere fondi a favoreFondazione Ami. Unaludica, non competitiva di circa 7 km, adatta a tutti, anche ai bambini ed alle neo famiglie con passeggini. Il percorso partirà da Piazza del Vecchio Ospedale e farà tappa al Nuovo Ospedale Santo Stefano di, dove sarà possibile rigenerarsi con un piccolo punto ristoro prima di ripartire per il Misericordia e Dolce. All’, sarà previsto un punto ristoro con bevande e schiacciata offerti da Conad e Forno Santini, aziende AMIcheFondazione ormai da anni.

