Nuova vita per le mura | operai in azione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lavori di pulitura della cintaria del centro storico di Cortona. Un intervento atteso da tempo vista l’importanza che la cintaria rappresenta per il patrimonio storico-archeologico della città. Ieri mattina, nonostante il maltempo, sono iniziati i primi interventi con gliche si sono messi all’opera. La ditta incaricata dall’amministrcomunale ha iniziato le attività da Porta Santa Maria, in prossimità di via Roma e raggiungerà piazza Mazzini, lungo la strada provinciale 34. L’intervento prevede la rasatura e la pulizia dalle erbe infestanti mediante l’ausilio di strumenttecnica e, qualora ce ne fosse la necessità, anche di operatore su cestello per lavori in altezza. "Trattandosi di un cantiere stradale – conferma l’amministrcomunale - la ditta incaricata adotterà tutti gli accorgimenti del caso per ridurre l’impatto sulla viabilità.