Marcello Lippi, la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La reunion a Viareggio insieme ai calciatori: da Totti a Buffon Una grande sorpresa per Marcello Lippi. Ieri sera, 8 ottobre, a Viareggio presso il Grande Hotel Principe di Piemonte l'ex calciatore e allenatore è stato sorpreso da una reunion organizzata dal figlio Davide Lippi. Da Totti a Buffon, fino a Renato Zero. Una reunion Sbircialanotizia.it - Marcello Lippi, la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La reunion a Viareggio insieme ai calciatori: da Totti a Buffon Una grande sorpresa per. Ieri sera, 8 ottobre, a Viareggio presso il Grande Hotel Principe di Piemonte l'ex calciatore e allenatore è stato sorpreso da una reunion organizzata dal figlio Davide. Da Totti a Buffon, fino a. Una reunion

Amarcord a Viareggio per Marcello Lippi e la nazionale campione del mondo del 2006 - Il Grand Hotel Principe di Piemonte ha ospitato una reunion unica, capitanata – è il caso di dirlo – proprio da Marcello Lippi l’ex ct viareggino di quel team che fece sognare l’Italia. Lippi si è commosso entrando nel salone e ritrovando i compagni di avventura di allora: li ha abbracciati uno ad uno e tutti assieme hanno intonato l’Inno d’Italia mentre venivano proiettate immagini ... (Corrieretoscano.it)

Marcello Lippi - festa a sorpresa per l’ex ct con gli azzurri campioni del mondo 2006 - . Il Grand hotel Principe di Piemonte ha ospitato una reunion unica, capitanata proprio da Marcello Lippi l’ex ct viareggino di quel team che fece sognare l’Italia. La reunion delle star del calcio, una sorpresa dedicata a Marcello Lippi Con una serata a sorpresa dedicata a Lippi, si sono ritrovati tutti i giocatori di allora: Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, ... (Lapresse.it)

Festa a sorpresa per Marcello Lippi : presenti gli azzurri campioni del mondo 2006 - L’occasione, organizzata in gran segreto da Davide Lippi con il supporto di tutto lo staff del Principe di Piemonte, ha regalato una serata da incorniciare per il livello dei campioni sportivi coinvolti, a cui non sono mancati anche Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, Ivano Bordon che dal 2004 al 2006 seguì Lippi nello staff tecnico della Nazionale italiana e Daniele Pradè, attuale ds ... (Sportface.it)