Manovra, Bonus e rendite catastali. Meloni: "Falso che aumenteremo le tasse" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manovra: "È Falso che aumentiamo le tasse, lo facevano i governi di sinistra. Noi le abbassiamo". Le parole di Meloni. Con queste parole la premier Meloni interviene sui social sulla legge di Bilancio, rispondendo all'opposizione su Bonus e valori catastali. "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse sui cittadini. È Falso". Manovra, Bonus e le rendite catastali. Meloni: "Falso che aumenteremo le tasse" (Ansa Foto) – notizie.com"Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Voglio essere chiara – ha continuato la premier sui social – la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini".

