Maltempo, il 10 ottobre in provincia di Lecco attività didattiche sospese: ordinanza Prefetto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 10 ottobre attività didattiche sospese negli istituti scolastici superiori, pubblici e privati, e nei Centri di formazione superiore dei Comuni della provincia di Lecco. E' quanto disposto dall'ordinanza del Prefetto di Lecco.

