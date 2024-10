LIVE Valerenga-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si cercano punti in Norvegia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Un solo risultato a disposizione della Juventus: la vittoria. Il girone C è un raggruppamento tosto per le ragazze di Mister Canzi. Valerenga a parte, le bianconere dovranno incrociare il loro cammino con Bayern Monaco ed Arsenal, big del calcio continentale. Un risultato positivo in Norvegia è imprescindibile per bagnare al meglio il ritorno in classe regina e garantirebbe serenità in vista dei big match in programma. La vecchia signora ha registrato un ottimo avvio: 7 vittorie in altrettanti impegni. Centrare l’ottava sinfonia consecutiva è di vitale importanza per provare ad essere protagoniste anche lontano dallo stivale. Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: si cercano punti in Norvegia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUn solo risultato a disposizione della: la vittoria. Il girone C è un raggruppamento tosto per le ragazze di Mister Canzi.a parte, le bianconere dovranno incrociare il loro cammino con Bayern Monaco ed Arsenal, big delcontinentale. Un risultato positivo inè imprescindibile per bagnare al meglio il ritorno in classe regina e garantirebbe serenità in vista dei big match in programma. La vecchia signora ha registrato un ottimo avvio: 7 vittorie in altrettanti impegni. Centrare l’ottava sinfonia consecutiva è di vitale importanza per provare ad essere protagoniste anche lontano dallo stivale.

