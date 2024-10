Amica.it - Le spazzole termiche per i capelli sono le nuove piastre

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi l’avrebbe mai detto, negli Anni 90 e nei Duemila che si potesse anche abbandonare la piastra per, per ottenere una piega perfetta. Uno styling a regola d’arte, ora, in epoca contemporanea, non può sfuggire a quei nuovi strumenti di piega che simoltiplicati come funghi nell’ultimo anno. Si tratta delleelettriche per i. O. Comunque le si voglia chiamare,device tecnologici dalla forma arrotondata. Del tutto simile a una spazzola. Maveri asciugaperché emanano calore. Come si utilizzano? Qualii modelli? Come sceglierli? Sotto, le risposte.elettriche per: meglio di una piastra Prima lepermettevano di creare il liscio perfetto (funzione che svolgono ancora adesso).