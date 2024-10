La maxi rissa al porticciolo di San Leone in trenta contro due: sei ragazzini se la cavano con il volontariato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sei dei sette ragazzini coinvolti in una maxi rissa al porticciolo di San Leone il cui video, in cui si vedono trenta giovani picchiarne due, ha fatto il giro degli smartphone, se la cavano con alcuni mesi di volontariato in una mensa della solidarietà .Il gup del tribunale per i minorenni di Agrigentonotizie.it - La maxi rissa al porticciolo di San Leone in trenta contro due: sei ragazzini se la cavano con il volontariato Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sei dei settecoinvolti in unaaldi Sanil cui video, in cui si vedonogiovani picchiarne due, ha fatto il giro degli smartphone, se lacon alcuni mesi diin una mensa della solidarietà .Il gup del tribunale per i minorenni di

