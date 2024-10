Kvara da applausi su Conte, poi la dedica speciale al figlio e alla Georgia: l’intervista (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della FIFA. Parole speciali per il tecnico Antonio Conte, oltre che per il figlio e per la sua Georgia. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei protagonisti del Napoli di Antonio Conte, e non potrebbe essere altrimenti dopo che lo stesso allenatore azzurro si è speso in prima persona per la permanenza del numero 77 azzurro. In attesa del rinnovo di contratto, che resta obiettivo comune tra la dirigenza del club del presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi, il calciatore ha affidato alla FIFA una lunga intervista, durante la quale ha avuto modo di toccare tante tematiche. Non mancano i riferimenti al Napoli e ad Antonio Conte, oltre che alla sua Nazionale e ai suoi tifosi, tra l’Italia e la Georgia. Spazionapoli.it - Kvara da applausi su Conte, poi la dedica speciale al figlio e alla Georgia: l’intervista Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli, Khvichatskhelia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della FIFA. Parole speciali per il tecnico Antonio, oltre che per ile per la sua. Khvichatskhelia è uno dei protagonisti del Napoli di Antonio, e non potrebbe essere altrimenti dopo che lo stesso allenatore azzurro si è speso in prima persona per la permanenza del numero 77 azzurro. In attesa del rinnovo di contratto, che resta obiettivo comune tra la dirigenza del club del presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage dell’ex Dinamo Batumi, il calciatore ha affidatoFIFA una lunga intervista, durante la quale ha avuto modo di toccare tante tematiche. Non mancano i riferimenti al Napoli e ad Antonio, oltre chesua Nazionale e ai suoi tifosi, tra l’Italia e la

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affari Tuoi - vincita da capogiro per Monica : potrà accontentare il figlio - Non poteva che partire con il botto questa nuova stagione di Affari Tuoi. A disputare la prima puntata sono stati Monica e il suo compagno Edoardo, i quali hanno saputo divertire il pubblico oltre che a lasciarlo con il fiato sospeso fino alla fine. Fortunatamente nel pacco di Monica e Edoardo ... (Tvpertutti.it)

Andressa Urach crea contenuti hard - il figlio la filma : è scandalo - La p0rnostar brasiliana Andressa Urach può contare su un regista d’eccezione: il figlio Arthur. È il 19enne a filmare la […] Continua a leggere Andressa Urach crea contenuti hard, il figlio la filma: è scandalo su Perizona.it . (Perizona.it)

La madre pornostar crea contenuti hard e il figlio fa il regista dei video a luci rosse : “Disgustoso? Forse - ma non mi vergogno…” - Dario Argento ha diretto più volte la figlia Asia Argento, Lebron James è riuscito a giocare in NBA con il figlio Bronny e il compianto Cesare Maldini ha allenato il figlio Paolo. In passato molti hater avevano riservato insulti e offese pesanti a entrambi, ma il 19enne non si è scomposto e ha ... (Dayitalianews.com)

La madre fa contenuti hard - il figlio le fa da regista : “A volte penso sia disgustoso ma non mi vergogno” - La vicenda non è passata inosservata sui social con gli utenti che hanno commentato in maniera perlopiù negativa la storia. “La madre è una pornostar e il figlio, il figlio che ha dato alla luce, è quello che filma la madre? In cosa si sta trasformando il mondo?” ha scritto un utente. “A volte ... (Tpi.it)

La madre crea contenuti hard - il figlio le fa da regista : “A volte penso sia disgustoso ma non mi vergogno - è un lavoro vero” - “La madre è una pornostar e il figlio, il figlio che ha dato alla luce, è quello che filma la madre? In cosa si sta trasformando il mondo?”, commenta, dubbioso, qualcuno. Una vicenda che, chiaramente, non poteva passare inosservata al popolo dei social. “A volte penso: ‘è disgustoso’, ma non mi ... (Ilfattoquotidiano.it)