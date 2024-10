Incidente sul lavoro, operaio ferito alle gambe da un macchinario (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente sul lavoro a Vignanello. Un operaio di un'azienda del settore vinicolo in località Centignano è rimasto ferito alle gambe da un macchinario, presumibilmente una lamiera. L'Incidente è avvenuto poco prima delle 11,30 di oggi, mercoledì 9 ottobre, durante lo svolgimento delle attività Viterbotoday.it - Incidente sul lavoro, operaio ferito alle gambe da un macchinario Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sula Vignanello. Undi un'azienda del settore vinicolo in località Centignano è rimastoda un, presumibilmente una lamiera. L'è avvenuto poco prima delle 11,30 di oggi, mercoledì 9 ottobre, durante lo svolgimento delle attività

