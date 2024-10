In casa al Grande Fratello c’è un “Rocco Siffredi”: cosa ha visto Jessica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A quanto pare nella casa del Grande Fratello si nasconde un Rocco Siffredi in incognito, un uomo che ha delle qualità molto, molto particolari. Una gieffina in queste ore ha confidato ai coinquilini di aver ammirato uno degli uomini in tutto il suo “splendore”. Jessica Morlacchi mentre era in giardino con altri concorrenti si è rivolta a Luca Calvani (che sta con Alessandro Franchini)dicendo: “Ho visto tutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri” (qui per vedere tutta la clip con i dettagli della simpatica discussione). Poco dopo la Morlacchi ha continuato a punzecchiare Luca e a scherzare: “Tra tutti i quelli della casa sotto quell’aspetto sei il numero uno“. Biccy.it - In casa al Grande Fratello c’è un “Rocco Siffredi”: cosa ha visto Jessica Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A quanto pare nelladelsi nasconde unin incognito, un uomo che ha delle qualità molto, molto particolari. Una gieffina in queste ore ha confidato ai coinquilini di aver ammirato uno degli uomini in tutto il suo “splendore”.Morlacchi mentre era in giardino con altri concorrenti si è rivolta a Luca Calvani (che sta con Alessandro Franchini)dicendo: “Hotutto amore. Sei quello giusto! Tu hai parti in più di altri” (qui per vedere tutta la clip con i dettagli della simpatica discussione). Poco dopo la Morlacchi ha continuato a punzecchiare Luca e a scherzare: “Tra tutti i quelli dellasotto quell’aspetto sei il numero uno“.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo Maignan - filtra grande ottimismo in casa Milan. I dettagli aspettando la fumata bianca - Rinnovo Maignan, il Milan chiuderà con la fumata bianca l’affare: pronto il prolungamento fino al 2028, il portiere ha dato l’ok di massima Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se per il calciomercato Milan il rinnovo di Theo Hernandez tende a vacillare, espulso considerando anche l’ultima gara contro la Fiorentina, la stessa cosa non si può […]. (Calcionews24.com)

Grande Fratello - ex concorrente contro Alfonso Signorini : “Cacciata dalla casa con le pantofole e il pigiama” - Grande Fratello: Alda D’Eusanio rompe il silenzio In molti ricorderanno l’edizione del Grande Fratello in cui partecipò Alda D’Eusanio. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Grande Fratello, caos nelle stanze dell’hotel: due concorrenti hanno violato il regolamento Grande Fratello, caos nelle stanze dell’hotel: ... (Anticipazionitv.it)

“Non può più restare nella Casa”. Grande Fratello - il concorrente scivola troppo in basso : è bufera - Continuano a suscitare polemiche gli atteggiamenti di Lorenzo all’interno della casa più spiata d’Italia, in particolare il suo rapporto con le donne. Più scettico era sembrato invece Alfonso Signorini, anche se alla fine aveva apprezzato la scelta di Luzzi di dare a Lorenzo una seconda chance. (Caffeinamagazine.it)

Cicoria - è un grande sbaglio buttare l’acqua di cottura : è un toccasana per la nostra salute - ti rimette al mondo - Acqua di cicoria: l’alleato quotidiano per il tuo benessere di cui non sapevi di aver bisogno Ma non è tutto, l’acido cicorico, il polifenolo responsabile del sapore amaro, la rende un potente depurativo per il fegato. E poi – altro aspetto da non sottovalutare – la cicoria è anche ricca di inulina, un prebiotico fondamentale per la nostra flora intestinale che così sarà rivitalizzato al punto ... (Velvetmag.it)

“Mi hanno cacciata dalla Casa del Grande Fratello in pigiama e pantofole - mi hanno messa in macchina” : Alda D’Eusanio ‘trita’ la foto di Alfonso Signorini a La Volta Buona - Io ho detto una chiacchiera che non dovevo dire ma non ho fatto niente di così grave, non ho bestemmiato, non ho ingiuriato. Ho vissuto quel momento con grande mortificazione, non lo meritavo. twitter. Dando ordine a tutti quelli che erano nella Casa di non nominarmi mai più”. . Una decisione che D’Eusanio considera, anche per la modalità, eccessiva: “La stessa cosa è stata fatta da Mediaset, ... (Ilfattoquotidiano.it)