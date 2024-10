Il Nobel all’intelligenza artificiale. Ma anche al suo primo fustigatore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hiroaki Kitano, il “padre“ del cane-robot Aibo, si chiese una decina d’anni fa se un sistema d’intelligenza artificiale avrebbe mai potuto vincere il Nobel in una disciplina scientifica. Non siamo ancora a tanto, ma il Nobel per la fisica assegnato ieri a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, cui si deve la messa a punto delle reti neurali per l’apprendimento automatico dei computer, è un premio che segna un punto di svolta, perché da un lato certifica la centralità dell’intelligenza artificiale nella scienza e nell’intera società, ma dall’altro lato – non meno importante – accoglie in qualche modo tutti i dubbi, tutte le inquietudini che turbano tanti ricercatori, e con loro i decisori politici e i cittadini comuni. Quotidiano.net - Il Nobel all’intelligenza artificiale. Ma anche al suo primo fustigatore Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hiroaki Kitano, il “padre“ del cane-robot Aibo, si chiese una decina d’anni fa se un sistema d’intelligenzaavrebbe mai potuto vincere ilin una disciplina scientifica. Non siamo ancora a tanto, ma ilper la fisica assegnato ieri a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, cui si deve la messa a punto delle reti neurali per l’apprendimento automatico dei computer, è un premio che segna un punto di svolta, perché da un lato certifica la centralità dell’intelligenzanella scienza e nell’intera società, ma dall’altro lato – non meno importante – accoglie in qualche modo tutti i dubbi, tutte le inquietudini che turbano tanti ricercatori, e con loro i decisori politici e i cittadini comuni.

