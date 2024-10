Ilrestodelcarlino.it - Fiume Bacchiglione, l’allarme rientra: cosa aspettarsi nelle prossime ore. Il video della piena

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Vicenza, 9 ottobre 2024 – Molta paura ieri sera per ladel, spintasi fino al pieno centro di Vicenza: verso le 22, il livello del corso d’acqua ha toccato i 5,25 metri in prossimità del ponte degli Angeli. Ma niente panico:è ormaito. Il comune di Vicenza fa sapere infatti che ilsta lentamente calando, anche grazie all’apertura del bacino di Caldogno, disposta dal genio civileRegione Veneto per contenere gli effetti dell’intensa perturbazione del pomeriggio. Fortunatamente, la Polizia locale non ha ricevuto segnalazioni di eventuali allagamenti. La Protezione civile, invece, ha effettuato un unico sopralluogo per un’infiltrazione d’acqua nel giardino di un’abitazione nei pressi di Ponte del Marchese.