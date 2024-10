Coppa Italia 2024/2025, ottavi di finale: calendario, programma, orari e tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Coppa Italia 2024/2025 entra nel vivo. Con gli ottavi di finale entrano in gioco le prime otto squadre dello scorso campionato: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. A dicembre si giocheranno le otto sfide ad eliminazione diretta con, in caso di pareggio, subito i calci di rigore senza tempi supplementari. In palio ci sono gli otto pass per i quarti di finale che poi si disputeranno a febbraio. La Lega di Serie A ha diramato il programma ufficiale degli ottavi di finale: il calendario completo con tutti gli orari. Tutti i match verranno trasmessi in diretta e in esclusiva sui canali Mediaset. IL calendario E IL programma DEGLI ottavi DI finale DI Coppa Italia 03/12/2024 Martedì 18.30 BOLOGNA-MONZA 03/12/2024 Martedì 21.00 MILAN-SASSUOLO 04/12/2024 Mercoledì 21.00 FIORENTINA-EMPOLI 05/12/2024 Giovedì 21.00 LAZIO-NAPOLI 17/12/2024 Martedì 21. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laentra nel vivo. Con glidientrano in gioco le prime otto squadre dello scorso campionato: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. A dicembre si giocheranno le otto sfide ad eliminazione diretta con, in caso di pareggio, subito i calci di rigore senza tempi supplementari. In palio ci sono gli otto pass per i quarti diche poi si disputeranno a febbraio. La Lega di Serie A ha diramato ilufficiale deglidi: ilcompleto con tutti gli. Tutti i match verranno trasmessi in diretta e in esclusiva sui canali Mediaset. ILE ILDEGLIDIDI03/12/Martedì 18.30 BOLOGNA-MONZA 03/12/Martedì 21.00 MILAN-SASSUOLO 04/12/Mercoledì 21.00 FIORENTINA-EMPOLI 05/12/Giovedì 21.00 LAZIO-NAPOLI 17/12/Martedì 21.

